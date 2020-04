Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : le multi serait en cours de développement !

Ma source insiste en ce moment sur le fait que le multijoueur de Modern Warfare 2 Remastered est toujours en développement et en cours de test en interne. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Je pense honnêtement que le jeu était un test pour voir l'engouement de la communauté.



Et celle-ci s'est montrée particulièrement virulente vis-à-vis de cette suppression. D'ailleurs, ce dernier élément mérite d'être éclairci : parle-t-on ici des parties en ligne traditionnelles ou bien des missions Spec-Ops ? La partie online du reboot Modern Warfare 2019 marchant du feu de Dieu, il serait étonnant de voir Activision ré-intégrer le multijoueur de MW2, provoquant alors une drôle de cannibalisation. En revanche, apporter par le biais d'une mise à jour les missions coopératives en écran scindé... voilà qui semble plus pertinent. On verra bien.





Le plus gros point faible de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered réside indiscutablement dans l'absence totale de multijoueur : seule la campagne est disponible et malgré une retouche technique de qualité , le contenu s'avère tout de même faiblard pour les vingt-cinq euros demandés. Toutefois, selon l'insider TheGamingRevolution , spécialisé dans la franchise Call of Duty et à qui l'on doit de nombreux leaks avérés sur moult titres, Activision étudierait la possibilité d'apporter, plus tard, le fameux mode en question.