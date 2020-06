Call of Duty Modern Warfare : une astuce donnée pour réduire la taille du jeu sur PS4

Depuis le menu principal, appuyez sur "Options" Allez dans "Général" Descendez et cliquez sur "Installations de jeu" De là, il suffit de décocher la ou les parties du jeu auxquelles vous ne jouez plus

C'est bien connu, Call of Duty Modern Warfare est l'un des jeux les plus lourds de cette génération, et l'un des plus lourds quoi soient tout court. Et depuis les innombrables mises à jour, c'est encore pire : le très bon FPS d'Infinity Ward pèse maintenant aux alentours des 200Go ! Sur consoles, l'affaire commence à devenir compliquée et bien conscient du problème, Activision déploie depuis peu un message pour tous venir en aide aux concernés sur PS4 : oui, il existe bien un moyen de réduire le poids du soft. Une astuce toute bête qui consiste, en réalité, à supprimer les parties du jeu auxquelles vous ne jouez pas : voici la marche à suivre.Bien évidemment, il faudra télécharger de nouveau les packs en question si vous souhaitez y retourner un jour. En attendant, supprimer le mode "Survie" ou les Opérations Spéciales peuvent être un excellent moyen pour les afficionados du Multijoueur classique de laisser leur disque-dur respirer.