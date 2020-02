Call of Duty Modern Warfare : date de sortie, format et nom, le battle royale fuite

200 joueurs dans une partie

Système de squads

Système de ping similaire à Apex Legends

Possibilité de respawn dans la map Goulag lors d'un match en 1v1

La carte, deux fois plus grande que celle du mode Blackout de Black Ops 4, intégrerait de nombreuses maps du jeu et des anciens Modern Warfare

Cela fait maintenant de nombreux mois que les rumeurs autour d'un battle royale de Call of Duty Modern Warfare s'amplifient : des dataminers avaient déjà trouvé des preuves sacrément sérieuses de son existence et, cette semaine, le site VGC vient de s'atteler à quelques déclarations croustillantes. Selon ses sources, le fameux mode s'appellerait Warzone et sortirait au plus tard d'ici quelques semaines : c'est précisément la fenêtre de sortie "début mars" qui est avancée.Les sources en question déclarent que le jour de son arrivée, le mode Warzone serait immédiatement accessible via la quatrième section du jeu grisée, ajoutée lors de la dernière mise à jour et prévenant très clairement de la venue d'une nouvelle portion importante. À vrai dire, cela fait tout à fait sens.Plus important encore, le battle royale serait disponible... en stand alone, gratuitement. Cela veut dire que tout le monde pourrait télécharger ce "Call of Duty Warzone" sans dépenser un copeck et sans avoir Modern Warfare, Warzone incitant tout de même à acheter l'extension vers le jeu complet.Toujours à en croire VGC, le Battle Pass disponible dans le FPS d'Activision serait également disponible dans Warzone avec une progression partagée : c'est évidemment très malin puisqu'ainsi, la firme pourrait rémunérer son battle royale (qui serait gratuit, rappelons-le) avec ces achats d'items cosmétiques, désormais coutumiers dans l'industrie.Enfin, le plan marketing autour de Warzone débuterait cette semaine, plusieurs influenceurs étant apparemment invités dans les locaux d'Infinity Ward, les développeurs du jeu. Au passage, en plus de cette première image en fuite, rappelons les informations sur le contenu de ce prochain mode très séduisant :Voilà qui donne franchement envie : espérons que le tout soit officialisé prochainement.