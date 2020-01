Switch : un modèle plus puissant en 2020 ? La réponse de Nintendo

d'une puce modernisée et d'un châssis en alliage de magnésium", sans préciser toutefois s'il s'agissait d'une simple révision de la machine, ou alors d'une déclinaison réellement plus puissante. On rappelle qu'aux dernières nouvelles, la Nintendo Switch totalise 52,48 millions de consoles vendues dans le monde ; la firme de Kyoto n'a donc aucune raison de se précipiter, même avec la PS5 et la Xbox Series X dans les parages.

Dans le cadre de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Nintendo a commenté les rumeurs selon lesquelles une nouvelle Switch plus puissante sortirait durant 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur japonais s'est montré clair sur le sujet. "Pour ce qui est de la Nintendo Switch, nous pensons qu'il est important de continuer à communiquer sur l'intérêt des deux modèles actuels afin d'étendre le parc installé, a fait savoir le président Shuntaro Furukawa. Veuillez noter que nous n'avons nullement l'intention de lancer une nouvelle Switch pendant 2020." Début janvier , DigiTimes laissait entendre qu'une version Pro de la Nintendo Switch pourrait être commercialisée mi-2020, avec une production programmée à la fin du premier trimestre. Les bruits de couloir parlaient "