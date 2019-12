Call of Duty Modern Warfare : un mode deathmatch en Guerre Terrestre serait prévu, et pas que

64 player groundwar team death match coming too & an “Epic gungame playlist” - Gunfight base defend - whatever that means? — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) 18 décembre 2019

Alors que l'on vient d'avoir droit à de nouvelles maps et le mode Cranked, de nouvelles rumeurs détaillent ce qui pourrait bien intégrer le déjà large contenu du chouette Call of Duty Modern Warfare. On les doit à un insider tout à fait reconnu, TheGamingRevolution, qui vient de balancer sur Twitter quelques-uns des plans prévus par Infinity Ward.Ainsi, le fameux mode Guerre Terrestre (marchant sur les platebandes de Battlefield) se proposerait sous la forme classique mais efficace du match à mort en équipe : cela donnerait donc du team death match en 32 versus 32... et ça pourrait bien être un carnage.Autre bruit de couloir, celui d'une série de variantes "épiques" pour Escarmouche, l'excellent 2 versus 2 sur maps réduites : une version Hardcore serait visiblement prévue , entre autres.Pour le moment, la Saison 1 de Call of Duty Modern Warfare poursuit toujours son cours et devrait encore apporter quelques éléments croustillants : on rappelle qu' un battle royale continue de faire parler de lui et que l'on en attend l'officialisation par les développeurs. Allez, s'il vous plaît, c'est Noël.