Call of Duty Modern Warfare : 2 maps de COD4 arrivent aujourd'hui (entre autres)

La Saison Un continue.



Rejoignez le champ de bataille demain dans #ModernWarfare et redécouvrez les cartes iconiques Vacant et Shipment, ainsi que de nouvelles Opérations Spéciales, et bien plus encore. pic.twitter.com/Py5CuV3xHe — Call of Duty France (@CallofDutyFR) 17 décembre 2019

Démarrée le 3 décembre dernier, la Saison 1 de Call of Duty Modern Warfare a déjà apporté beaucoup au jeu original : deux nouvelles armes, des cartes inédites, le battle pass et carrément de nouvelles missions coop. Aujourd'hui, le programme continue et Activision annonce l'arrivée de nouveaux contenus pour son excellent FPS.La mise à jour du 18 décembre 2019 (c'est aujourd'hui) intégrera donc le retour de maps iconiques de Call of Duty 4, Shipment et Vacant, un version Noël d'un environnement du mode Escarmouche, de nouvelles opérations spéciales et, enfin, des modes de jeu temporaires (à l'instar d'Enragés). Un petit trailer bien senti a également été communiquée sur Twitter, histoire de faire chauffer l'ambiance et huiler les pétoires. Bon jeu !