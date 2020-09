Call of Duty Black Ops Cold War : le multi se présente enfin dans un trailer ultra-nerveux

Activision en avait fait la promesse : aujourd'hui tomberait la présentation du multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War. Ainsi, après avoir déjà dévoilé le solo ainsi qu' une bien belle cinématique , l'éditeur s'attarde sur la facette online du célèbre FPS qui fait alors l'objet d'un trailer inédit : particulièrement visuelle - de la 4K en 60FPS, s'il vous plaît ! - la bande-annonce se voit également truffée de gameplay et d'informations.Le multijoueur, conçu par Treyarch et Raven, prendra donc place en 1983 et nous emmènera un peu partout : en Atlantique-Nord au sein d'une gigantesque map ponctuée de navires militaires, en plein désert d'Angola parsemé de buggies et autres cimetières d'avions, au beau milieu de la gare gelée d'Ouzbékistan ou dans la verdure des arbres de l'Oural, il y aura de quoi faire dans ec les nombreux modes de jeu proposés.D'ailleurs, si vous êtes curieux, sachez que nous avons déjà eu l'occasion de nous essayer au multijoueur plusieurs heures durant : toutes nos informations (et notre ressenti) sont justement disponibles à cette adresse En attendant la sortie de cet alléchant Call of Duty Black Ops War le 13 novembre prochain sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One et PlayStation 4 (le jeu devrait arriver sur PS5 dès lors que celle-ci sera commercialisée), nous vous conseillons donc de savourer cette vidéo inédite, diffusée tout récemment. Et il y a une surprise zombiesque à la toute fin...