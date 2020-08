Call of Duty Black Ops Cold War : une somptueuse cinématique dévoilée en compagnie du Président

Alors qu'Activision vient de livrer le tout premier trailer de Call of Duty Black Ops Cold War, l'éditeur surenchérit et, en cette cérémonie d'ouverture de la gamescom 2020, livre une toute autre vidéo : toujours pas de gameplay à l'horizon, non, mais une bonne grosse cinématique faisant état de Perseus, opération classifiée - une black ops, dans le jargon - au centre de cette nouvelle aventure.Une jolie vidéo mettant en scène quelques figures bien connues du premier Black Ops (cet épisode en sera la suite directe), le Président Reagan ainsi que Russell Adler, nouveau personnage et agent de la CIA. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur le FPS de Treyarch, nous vous conseillons de jeter un œil à notre preview puisque nous vous y détaillons la présentation privée à laquelle nous avons eu droit. Et oui, ce nouveau Call of Duty apporte sa dose de changements...Black Ops Cold War sortira le 13 novembre sur PC, PS4 et Xbox One et dès la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X sur ces mêmes plateformes.