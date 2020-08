Call of Duty Black Ops Cold War : le 1er trailer est là et il a été capturé sur PS5 !

Ça y est, il est enfin là. Après des mois et des mois de teasing, de rumeurs incessantes, de leaks dans tous les sens, le nouvel épisode de la saga la plus prolifique d'Activison semble enfin décidé à passer à la vitesse supérieure : Call of Duty Black Ops Cold War - c'est son petit sobriquet - nous plongera donc en pleine guerre froide et, histoire de nous donner l'eau à la bouche, vient tout juste de révéler son premier trailer. Si un focus sera fait sur des conflits douloureux comme la Guerre du Vietnam, l'histoire se déroulera en majorité dans les années 80 (1981 pour être précis), fera suite au premier Black Ops sorti en 2010 et signera le retour de têtes bien connues comme Mason ou Woods... tout en nous laissant le soin de créer notre propre héros !Oui, Call of Duty Black Ops Cold War semble apporter son véritable lot de nouveautés, un an après l'excellent Modern Warfare d'Infinity Ward et sa refonte graphique impeccable. Si vous souhaitez connaître davantage d'informations sur le FPS de Treyarch et Raven, sachez que nous avons eu droit à une présentation en profondeur, gameplay à l'appui, de la campagne solo dont nous vous parlons longuement à cette adresse. Bon appétit.Enfin, dernière note et pas des moindres : le titre sortira le 13 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont quant à elles prévues dès lors que les dites machines seront commercialisées. Alors, charmés ?