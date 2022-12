Avatar 2 : IMAX, Dolby Cinema, 4DX, où et comment voir le film dans les meilleures conditions possibles

Dans quelques heures, le monde entier va pouvoir découvrir Avatar 2 : La Voie de l'Eau, une suite attendue depuis maintenant 13 ans et qui a permis à James Cameron de repousser les limites du cinéma. Il faut dire que pour recréer le monde aquatique de Pandora, le cinéaste s'est donné les moyens de ses ambitions, en ayant eu recours à des outils technologiques révolutionnaires. Pour rendre le monde sous-marin crédible, James Cameron a fait développer des outils pour reproduire l'eau à la perfection, sans doute l'élément le plus complexe à reproduire en images de synthèse. En plus de cet outil qui a nécessité 5 ans de recherche & développement, James Cameron est aussi parvenu à filmer la performance capture sous l'eau, ce qui n'a pas été une mince affaire on l'imagine bien. C'était la condition sine qua none pour que les mouvements des acteurs, visage comme mouvements, soient le plus réalistes possible. Avec trois ans de tournage (de Juillet 2017 à Septembre 2020), avec quelques pauses liés au COVID, la production d'Avatar 2 a été longue, fastidieuse et surtout très coûteuse. Comme chacun sait aujourd'hui, pour que le film soit rentable, il doit devenir l'un des trois plus gros succès du cinéma de tous les temps, soit générer environ 2 milliars de dollars de box office. C'est évidemment possible, les films franchissant le milliard assez facilement de nos jours, d'autant que la Chine projettera le long-métrage de Cameron dans ses frontières, ce qui devrait aider le cinéaste à réaliser quelques prouesses.Evidemment, pour que l'expérience souhaitée par James Cameron soit la plus totale et la plus immersive, il faut trouver la bonne salle pour découvrir ce film long de 3h12. Sachant que le papa de Terminator 2 a choisi le HFR (High Frame Rate) pour rendre l'action plus fluide et plus lisible, il faut que votre salle de cinéma soit équipé des outils pour projeter du 48 images par seconde. De manière générale, les salles équipée en Dolby Cinema et IMAX permettent un tel rendu, mais on vous conseille fortement de regarder si le film sera bien projeté en HFR. De même, bien que la 3D soit passée de mode et que nous n'avons jamais été fan de ce procédé, Avatar 2 se doit d'être regardé dans ces conditions, le film prenant une autrre envergure avec des lunettes sur la tête. C'est d'autant plus vrai que de nouveaux modèles ont fait leur apparition, notamment les versions Dolby qui reproduisent avec netteté et luminosité le rendu voulu par James Cameron. Certains évoquent aussi le 4DX, mais très sincèrement, avec la quantité d'eau que projette le film, il y a de grandes chances pour que vous attrapiez un rhume à la fin de la séance, compte-tenu des températures hivernales qui sévissent en ce moment dans toute la France. Quoiqu'il en soit, vous êtes désormais prévenus !A ce propos, Dolby et Disney se sont associés pour rendre la projection du film encore plus immersive, avec la création d'un couloir végétal luminescent qui mène vers la salle de projection Dolby Cinema en France. Un parcours composé de suspendus de tillandsia et de parterres de fleurs en effets de vagues, frayant un chemin à la fois organique et féerique, pour une immersion dans l’univers de Pandora garantie.

Liste des 5 Dolby Cinéma qui offrira ce spectacle lumineux

Pathé Beaugrenelle (Paris 15)

Gaumont Renne

Pathé Vaise (Lyon)

Pathé Dock Rouen

Pathé La Joliette (Marseille)