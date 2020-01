Xbox Series X : voici à quoi ressemblerait vraiment l'arrière de la machine, les connectiques révélées

Durant le CES 2020 de Las Vegas, AMD a dérapé en diffusant un visuel sorti de nulle part de la Xbox Series X : on y voyait notamment l'arrière de la machine pour la première fois avec, carrément, deux ports HDMI ou deux ports USB-C. Le truc, c'est que l'image n'était pas du tout officielle et les informations... erronées.Toutefois, dans une volonté de corriger le tir, le site américain (et parfaitement renommé) Thurrott.com vient de révéler à quoi ressemblerait vraiment le dos de la machine. S'appuyant sur plusieurs sources, une illustration est même donnée, indiquant les différentes connectiques.La Xbox Series X embarquerait donc deux ports USB-A SuperSpeed, un port ethernet, un port HDMI, une sortie optique, le port pour le câble d'alimentation ainsi qu'un autre à l'utilité encore floue, servant possiblement au debuging. Des grilles d'aération engloberaient le tout.Bien sûr, on attendra une confirmation officielle mais force est de constater que cette représentation semble un peu plus réaliste et pertinente que la précédente. On rappelle que la nouvelle bête de Microsoft devrait arriver dans nos contrées en fin d'année, bien qu'un prix n'ait pas encore été communiqué. Ni de date précise, d'ailleurs.