Xbox Series X : une mystérieuse photo de manette blanche apparaît, la Series S concernée ?

Internet est plein de mystères et en voici un tout récent, bien solide. Sur Reddit, un certain Wolfy_Wizzardo (évidemment sorti de nulle part) a posté la photo, plutôt crédible, d'une manette d'Xbox Series X. Déjà, on peut se demander où le bonhomme l'a dégotté, la console n'étant bien sûr pas encore sortie dans le commerce : mais surtout, l'objet est présenté dans un coloris blanc... ce qui est une grande première, Microsoft n'ayant présenté qu'une machine noire aux yeux du monde entier.Un cliché qui soulève alors des interrogations évidentes : ne s'agirait-il pas de la manette de la Xbox Series S, aussi connue sous le nom Lockheart, toujours non confirmée par le géant américain ? Selon les innombrables bruits de couloir, la machine serait entièrement dédiée aux jeux digitaux et, surtout, elle s'appuierait d'une puissance moindre avec 4 Téraflops contre les 12 de la Xbox Series X. Souvent imaginée en blanc par les internautes de façon à contraster avec la force brute de sa "grande" sœur, la question se pose alors légitimement. D'un autre côté, il peut très bien s'agir d'une photo volée d'un véritable pad blanc de la XSX... ou alors d'un bon gros fake, une théorie qui n'est certainement pas à exclure non plus. Un avis sur l'affaire ?