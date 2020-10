Xbox Series X : réjouissez-vous, le réfrigérateur est désormais à gagner

le jeudi 5 novembre à 4h du matin : ne prenez pas trop de retard et croisez les doigts !



On rappelle que la Xbox Series X et la Xbox Series S, quant à elles, seront commercialisées le 12 novembre prochain.





The one.



The only.



Xbox Series X Fridge giveaway.



Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.



Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 — Xbox (@Xbox) 28 octobre 2020

Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Microsoft faisait le très gros buzz en envoyant, à Snoop Dogg et à la YouTubeuse iJustine, deux immenses réfrigérateurs en forme... d'Xbox Series X. Une très belle autodérision qui a suscité l'admiration de nombreux joueurs : il faut dire que l'objet est franchement classe bien que sacrément massif. Bien conscient de la hype autour de ce frigo branché, figurez-vous que le constructeur américain a décidé... d'en faire gagner un. Rien que ça !Et pour ce faire, c'est simple : il vous suffit de suivre le compte Twitter Microsoft et de retweeter le post ci-dessous. La fin du jeu-concours est prévu