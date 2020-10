Xbox Series X : Microsoft a fabriqué de véritables réfrigérateurs, la référence au mème est géniale !

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) 24 octobre 2020

Le marketing, c'est le nerf de la guerre. Bien décidé à rattraper la mauvaise passe initiée par Halo Infinite, Microsoft continue d'accentuer sa campagne promotionnelle avec quelques gestes étonnants, franchement singuliers et qui ne manquent pas de faire sourire : en l'occurrence, le titan américain a décidé de faire preuve d'autodérision en faisant de véritables réfrigérateurs... en forme d'Xbox Series X. Parfois charriée sur le design rectangulaire de sa machine, la société surfe alors sur les critiques avec ces objets pour le moins bluffants aux dimensions imposantes. Néanmoins, ne vous attendez pas à pouvoir en faire l'acquisition puisque seulement deux modèles ont été produits, respectivement envoyés au rappeur Snoop Dogg et à la YouTubeuse iJustine. Chacun s'est permis de filmer la bête : il faut dire que ça en jette... à condition d'avoir la place de pouvoir caser ça chez soi.Rappelons que la Xbox Series X sortira le 10 novembre prochain au prix de 499,99€ : la Xbox Series S, un modèle beaucoup moins puissant et sans lecteur de disque, sera disponible le même jour pour 299,99€.