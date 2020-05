Xbox Series X : plus d'infos sur la rétrocompatibilité, de la 4K native au programme

Parmi les nouvelles spécificités évidentes propres à la puissance ou à l'architecture système, les prochaines consoles de salon mettront également sur un autre argument de taille : la rétrocompatibilité. De ce côté-là, Microsoft est déjà bien en avance sur son concurrent japonais puisque la Xbox One peut lire de nombreux jeux des anciennes générations, bénéficiant alors d'un mise à niveau technique grâce à une équipe de développeurs dédiée : cet effort sera visiblement réitéré pour la Xbox Series X qui pourra alors faire tourner les softs Xbox One... en 4K Native.Enfin, pas tous : il faudrait, on l'imagine, que les titres choisis passent déjà sur le billard grâce à des effectifs spécialisés dans le domaine. De cette manière, il serait donc possible de jouer à certains produits de l'actuelle génération en véritable 4K - il ne s'agirait donc pas là d'un simple upscale vers cette résolution. Une bien belle promesse de la part de Microsoft qui, de ce côté-là continue de marquer des points.