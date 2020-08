Xbox Series S : les specs de la machine dévoilées avant l'heure !

Encore mieux, les capacités de la Series S (dont le logo peut également être aperçu) sont mises en parallèle avec celles de la Series X, nous permettant d'avoir un point de comparaison précis. Ainsi, ce modèle allégé ne comporterait aucun lecteur Blu-Ray, préférant alors se concentrer exclusivement sur le dématérialisé, et s'appuierait "seulement" de 4TFlops. C'est tout de même huit de moins que sa grande sœur : d'ailleurs, cela se traduirait par un affichage limité à du 1440p en soixante images par seconde. La console s'épaulerait également de 10GO de RAM, contre 16 chez la Series X.



Un objet résolument moins puissant, donc, mais qui profiterait de certains mêmes avantages comme une rétrocompatibilité totale et un embellissement de tous les précédents jeux Xbox. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une officialisation de la part de Microsoft, d'autant plus que ce modèle devrait se proposer à un prix défiant toute concurrence. Du moins, dans l'industrie next-gen.





TweakTown et le journaliste Tom Warren, travaillant chez The Verge, qui apportent leur pierre à l'édifice en diffusant les specs de la machine... comme si de rien était.Encore mieux, les capacités de la Series S (dont le logo peut également être aperçu) sont mises en parallèle avec celles de la Series X, nous permettant d'avoir un point de comparaison précis. Ainsi,C'est tout de même huit de moins que sa grande sœur : d'ailleurs,Un objet résolument moins puissant, donc, mais qui profiterait de certains mêmes avantages comme une rétrocompatibilité totale et un embellissement de tous les précédents jeux Xbox.Du moins, dans l'industrie next-gen.

Plus le temps passe et plus l'existence d'une Xbox Series S ne fait aucun doute. Dernièrement, nous avions eu droit au packaging de la manette , particulièrement révélateur : aujourd'hui, c'est le site spécialisé