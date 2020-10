Watch Dogs Legion : funky et rebelle, un nouveau trailer qui donne le ton

La fin d'année sera décidément chargée pour Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising et, bien entendu, Watch Dogs Legion qui se livrera enfin après plusieurs mois de report. Très clairement, la firme semble avoir mis l'accent sur l'ambiance de cette aventure de hackers rebelles, se situant dans un Londres sombre et ultra-connecté dominé par une milice impitoyable. Et pour la contrer comme il se doit, on ne prendra pas le contrôle d'un héros en particulier mais de toute une ribambelle de citoyens, que l'on se chargera de recruter directement dans la rue.Un parti pris franchement osé de la part des développeurs - d'ailleurs, nous vous livrons un tas de détails dans notre dernière preview - que ces derniers présentent de façon stylisée dans un tout nouveau trailer : plutôt dark, remplie de néons, ponctuée d'une musique bien punchy et de quelques headshots bien sentis, cette nouvelle bande-annonce donne définitivement le ton. Et celui-ci s'avère clairement plus noir que le précédent volet de 2016.On rappelle que Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Bien entendu, les versions Xbox Series X/S et PS5 seront disponibles au line-up des dites machines, respectivement le 10 et 19 novembre.