Watch Dogs Legion : la version Xbox Series X se dévoile en trailer, c'est alléchant

Alors qu'il est déjà sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 29 octobre dernier, Watch Dogs Legion doit encore exhiber sa très jolie ville de Londres sur les plateformes next-gen : en attendant de voir à quoi ressemblera le mouture PS5, Ubisoft dégaine et diffuse un trailer entièrement consacré à la version Xbox Series X. Surprise toutefois, le jeu tournera en 4K / 30FPS (et non pas 60FPS comme déclaré encore il y a peu) mais s'appuiera en revanche du ray-tracing pour une gestion de la lumière ultra-réaliste : qui sait, peut-être qu'il sera possible possible de désactiver cette fonction pour profiter des soixante images par seconde.Quoiqu'il en soit, nous vous laissons vous délecter de cette vidéo qui promet une très belle aventure et n'oubliez pas que le jeu sortira sur cette console le 12 novembre prochain (et cela vaut aussi pour la Xbox Series S). Notre test, quant à lui, est disponible à cette adresse