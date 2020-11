Watch Dogs Legion : notre unboxing en 4K du collector avec le masque-couronne DedSec

Disponible à la vente depuis le 29 octobre dernier sur PC, PS4 et Xbox One, Watch Dogs Legion a bénéficié d'une sortie remarquée avec notamment une édition collector proposée sur la boutique en ligne d'Ubisoft. Malheureusement déjà en rupture de stock, ce collector a néanmoins réussi à se frayer un chemin pour arriver dans nos locaux. L'occasion pour nous de vous faire un bel unboxing comme on aime bien les faire et vous montrer son contenu. Si le masque-couronne DedSec est l'attrait principal de cette édition limitée, on y trouve également un très joli steelbook, des stickers, des posters et bien sûr une copie du jeu. Histoire que vous puissiez découvrir tous les détails, on n'a pas hésité à filmer au format 4K, mais aussi à zoomer sur les différents objets.