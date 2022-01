Watch Dogs Legion : clap de fin pour le jeu, il n'y aura plus aucun suivi, Ubisoft s'explique

Sorti en octobre 2020, Watch Dogs Legion n'a malheureusement pas connu le succès escompté, et après plusieurs mois à continuer d'enrichir le contenu, Ubisoft a pris la difficile décision de mettre fin au suivi de son jeu. C'est sur le site officiel du jeu que l'équipe de développement explique que la TU 5.6 était la dernière mise à jour de Watch Dogs Legion, expliquant que le jeu a évolué de façon exponentielle depuis son lancement, avec toujours plus de contenu à proposer et faire en sorte que Londres reste un terrain de jeu riche en action et en activités en tous genres. Les développeurs sont donc fiers du travail qui a été effectué, et sont reconnaissants envers la communauté et les joueurs qui ont soutenu le jeu. Le clap de fin est donc bel et bien prononcé et on se demande si les mauvaises ventes du jeu auront un impact sur la franchise et un éventuel prochain épisode. Ubisoft va-t-il prendre le risque de lancer la production d'une suite, ou au contraire prendre du recul et se focaliser sur des titres plus lucratifs. Wait & see comme on dit.