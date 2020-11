Watch Dogs Legion : le multijoueur reporté à 2021, une mise à jour pour corriger des bugs

Non, le multijoueur de Watch Dogs : Legion ne sera pas déployé le 3 décembre prochain. C'est en effet ce qu'annonce Ubisoft sur son site officiel , en précisant que les festivités ont été décalées au début de l'année prochaine. En fait, pour le moment, les développeurs d'Ubisoft Toronto préfèrent se focaliser sur les soucis techniques rapportés par les joueurs ; et tant qu'ils ne seront pas tous réglés, le studio canadien n'entend pas lancer les parties à plusieurs.D'ailleurs, dans le courant de la semaine, une mise à jour 2.20 sera proposée sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et Stadia - la liste des optimisations se trouve à cette adresse . La PS5, pour sa part, a déjà été servie le 19 novembre dernier. D'autres améliorations sont dans les tuyaux, dont les 60fps sur PC.