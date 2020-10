Watch Dogs Legion : un trailer rempli de citations de presse élogieuses

Ubisoft vient de dévoiler son accolades trailer pour Watch Dogs : Legion, et sans surprise, on y retrouve plusieurs citations de presse élogieuses à l'égard du dernier open world de l'éditeur. Alors que la vidéo nous plonge dans le Londres du jeu, on découvre ce que la presse spécialisée française pense du jeu, qu'il s'agisse de JEUXACTU, ou de nos divers confrères. Bien sûr, pour tout savoir sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse. Rappelons que Watch Dogs : Legion est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et qu'il sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series X/S.