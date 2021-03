Watch Dogs Legion : le mode Online enfin disponible, un trailer rappelle les possibilités

Sorti il y a maintenant 5 mois, en octobre 2020, Watch Dogs Legion n'a malheureusement pas fonctionné auprès des joueurs. Si Ubisoft se garde de révéler les chiffres de ventes, le titre est pourtant un échec commercial. Malgré tout, l'éditeur ne baisse pas les bras et continue de proposer du contenu pour maintenir le jeu en vie. Le mode "online" fait partie de ces assets supplémentaires pour augmenter l'intérêt autour du jeu, et après quelques petits déboires, il est enfin disponible. Depuis aujourd'hui donc, une mise à jour est déployée pour que les joueurs puissent se retrouver sur des serveurs afin de faire des missions ensemble. Il sera possible de se constituer une équipe de 4 personnes pour arpenter l'open world ensemble, d'enchaîner les missions coopératives avec des défis bien précis et s'affronter en PvP pour mesurer ses skills. Le dernier trailer en date permet d'en savoir un peu plus d'ailleurs.

Coopération libre en monde ouvert : les joueurs pourront faire équipe avec jusqu’à 4 joueurs et explorer Londres, prendre part aux événements de la ville, relever des défis et participer à des activités annexes.





De nouvelles missions en coop : disponibles pour deux à quatre joueurs, ces nouvelles missions utiliseront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres tout en découvrant les monuments les plus emblématiques de la ville.





Le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) : nommé Arachnobot Arena, ce mode permettra à quatre joueurs de contrôler des arachnobots armées et de s'affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi.