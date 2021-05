Watch Dogs Legion : un update 60fps sur PS5 et Xbox Series X, Londres à toute allure

Sorti en octobre dernier sur PC, PS4 et Xbox One, Watch Dogs Legion a su se proposer très vite sur PS5 et Xbox Series X, dès leur arrivée sur le marché. Depuis, le titre d'Ubisoft s'est d'ailleurs doté d'un multijoueur et d'un tas d'updates correctrices : que la communauté du jeu se réjouisse, une autre mise à jour devrait débarquer incessamment sous peu, ajoutant un gros paquet de corrections et de petits ajouts. Entre autres, l'un des apports que l'on se plaît à souligner réside dans l'intégration d'un mode performance, boostant le framerate à 60 images par seconde.Un sacré bienfait pour le titre, lui qui était limité à 30 images par seconde avec, toutefois, une définition en 4K. On imagine qu'avec ce nouveau mode performance, la définition devrait être rabaissée mais on attendra de le constater de nos propres yeux avant de l'affirmer.Aucune date de sortie précise n'a pour le moment été annoncée mais la mise à jour devrait débarquer incessamment sous peu.