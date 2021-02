Watch Dogs Legion : le mode multijoueur tient sa date de sortie et donne plus de détails

Sorti le 29 octobre 2020, Watch Dogs Legion n'a malheureusement pas connu le succès escompté, laissant plutôt la place de leadership à son cousin de sortie : Assassin's Creed Valhalla. Malgré tout, Ubisoft n'en a pas fini avec son jeu et nous révèle enfin la date de sortie de son mode en ligne, prévu de longue date. C'est donc le 9 mars 2021 que les possesseurs du jeu vont pouvoir prolonger l'aventure, quelle que soit la plateforme sur lequel le jeu existe, il n'y aura pas de laisser pour compte. Ce mode online arrivera par le biais d'une mise à jour gratuite et permettra d'accéder à de nouveaux modes de jeu tels que la coop' libre en open world, des missions en coopération de 2 à 4 joueurs, mais aussi du PvP. A noter qu'en participant à ces activités en ligne, les joueurs gagneront de l’expérience qui leur permettra d’augmenter leur niveau et de débloquer diverses récompenses, comme des bonus cosmétiques, des points d'influence, la possibilité de recruter de nouveaux agents et d’améliorer leurs gadgets DedSec. Enfin, sachez que les développeurs ont aussi prévu une opération tactique jouable jusqu'à quatre joueurs. Elle sera composée de 5 missions narratives interconnectées, avec pour obligation pour les joueurs d'élaborer une stratégie et communiquer un maximum entre eux. Pour le reste, voici les détails officiels de la part d'Ubisoft :

Coopération libre en monde ouvert : les joueurs pourront faire équipe avec jusqu’à 4 joueurs et explorer Londres, prendre part aux événements de la ville, relever des défis et participer à des activités annexes.





De nouvelles missions en coop : disponibles pour deux à quatre joueurs, ces nouvelles missions utiliseront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres tout en découvrant les monuments les plus emblématiques de la ville.





Le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) : nommé Arachnobot Arena, ce mode permettra à quatre joueurs de contrôler des arachnobots armées et de s'affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi.





Autrement, sachez que les abonnés au Season Pass auront également accès à deux missions solo uniques disponibles le 9 mars :





Protocole Gardien : DedSec tracke un algorithme qui pourrait permettre à une intelligence artificielle (IA) de contrecarrer toutes les décisions humaines. S'ils ne le trouvent pas, cet algorithme pourrait être utilisé pour transformer des drones armés en décisionnaires et exécutants autonomes.





Pas en notre nom : Un groupe secret a volé le nom de DedSec. Pire, ce dernier a également subtilisé des informations permettant à leur employeur, un impitoyable propriétaire de tabloïds, de faire du chantage à ses victimes.