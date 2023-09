Warhammer Space Marine 2 : une vidéo de 9 min de gameplay, c'est bourrin comme un bon Gears of War

Depuis qu'il a révélé son gameplay, Warhammer 40.000 Space Marine 2 fait partie des jeux qu'on attend de pied ferme en 2023. Certes, malgré cette nouvelle vidéo, Focus Entertainment continue de jouer avec nos nerfs en ne révélant pas la date de sortie. Heureusement, pour pallier à cela, on peut se délecter de ces 9 nouvelles minutes de pur gameplay, qui mettent en avant la plastique plutôt ravageuse du jeu, mais aussi de prouver que la licence Warhammer peut proposer quelque chose de plus grand public. D'ailleurs pour attirer de nouvelles personne à s'intéresser à son univers, et bien Warhammer a opté pour le jeu d'action à la 3ème personne, bien bourrin, et qui rappelle beaucoup la saga Gears of War. Et il est vrai que le jeu partage pas mal de points commun avec la clique de Marcus Fenix, à commencer par cette caméra à l'épaule proche du personnage, ces soldats massifs, en armure, qui se déplacent lentement, comme des tanks, mais à la force de frappe inégalée, mais aussi ces nuées d'ennemis insectes qu'il va falloir éliminer.







Mais en plus de ces séquences de gunfight bien énervées, Warhammer 40.000 Space Marine 2 promet un système de combat au corps-à-corps lui aussi très agressif et efficace, permettant pas mal de mouvements et d'exécutions bien crades. D'après les premiers retours des gens qui ont pu l'essayer, le jeu assume son gameplay tank qui nous fait ressentir de contrôler un Ultramarine, en adéquation totale avec l’idée qu’on se fait d’un tel colosse quand il bouge. La surprise du jeu provient surtout du fait que ce Warhammer Space Marine 2 concentre son gameplay sur le mélée-combat plus que les gunfights. Du coup, le gameplay a été adapté avec pas mal de combos à réaliser, des esquives à réaliser et de grosses exécutions sales pour terminer, histoire de rendre le jeu le plus jouissif possible.



La sortie de Warhammer 40.000 Space Marine 2 est programmée pour 2023, sans plus de précisions, sur PC, PS5 et Xbox Series.