Warhammer Space Marine 2 : la campagne jouable en coop à 3, le multi détaillé aussi

Toujours prévu pour le 9 septembre 2024, Warhammer 40.000 Space Marine 2 est un jeu qui a su créer un véritable intérêt auprès des fans de la licence, mais aussi des amateurs de jeux d'action bien énervés. Il faut dire que le jeu possède une "vibe" Gears of War qui attise la curiosité. Entre ses ultra marines et leur armures en métal bien lourdes, les armes de destruction massive et ces nuées d'insectes à dézinguer, difficile de ne pas penser au shooter d'Epic Games. Mais Warhammer 40.000 Space Marine 2 va sans doute se différencier sur d'autres aspects, notamment via son système de combat melée avec cette épée-tronçonneuse qui permet de broyer les ennemis efficacement. Mais l'information du jour concerne deux modes de jeux qui n'avaient pas été annoncés jusqu'à présent : un mode coop à 3 joueurs et un mode multi en 6V6 pour des affrontements qui s'annoncent déjà bestiaux.









Chaque mode permettra d’incarner jusqu’à 6 classes de Space Marines complémentaires allant de Bulwark et son bouclier au Sniper capable de disparaître grâce à son Camo Cloak. Cerise sur le cake, et c'est une première, Warhammer 40.000 Space Marine 2 disposera d'un éditeur de personnages pour créer son avatar de la tête aux pieds avec une large sélection de couleurs, de symboles héraldiques, d’épaulières, de gantelets et plus encore. On rappelle qu'un Season Pass est déjà annoncé aussi, promettant du contenu supplémentaire après le lancement, avec du cosmétique et des mises à jour gratuites comme payantes.



La sortie de Warhammer 40.000 Space Marine 2 est attendue pour le 9 septembre donc sur PC, PS5 et Xbox Series.