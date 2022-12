Warhammer 40.000 Space Marine 2 : le gameplay dévoilé aux Game Awards, ça s'annonce bien vénère

Warhammer 40.000 Space Marine 2 dévoile enfin ses premières images de gameplay. De quoi rassurer les joueurs et les fans de la licence, qui étaient sans nouvelle depuis quelques mois. Visuellement prometteur, avec une caméra placée proche de l'épaule qui rappelle les plus grands TPS de ce monde, Warhammer 40.000 Space Marine 2 semble aussi offrir une certaine variété dans le gameplay, avec évidemment du tir à l'arme lourde, mais aussi des affrontements au corps-à-corps puissants. Il sera même possible de courir puis de faire de grands sauts grâce aux réacteurs placés dans le dos de son armure, et ainsi surprendre l'ennemi. Si ce dernier arrive en masse, il ne faut évidemment pas céder à la panique, mais bien appréhender chaque situation, avec des coups bien placés et des réflexes pour parer les attaques et surenchérir derrière. Focus Entertainment et Saber Interactive précise que le personnage principal, le Lieutenant Titus, a été doublé par

Il aura fallu attendre les Game Awards 2022 pour queClive Standen, qu'on a pu voir dans la série Vikings et dans le film Taken.

Focus Entertainment en profite pour annoncer la commercialisation d'une édition collector, vendue avec une statuette en résine de 21 cm et peinte à la main qui représente le Lieutenant Titus en train d’affronter un Tyranide. Il y aura aussi d'autres bonus qu'on vous liste ci-après :



Édition Collector de Warhammer 40.000 : Space Marine 2

- Une statuette en résine et peinte à la main de 21 cm, qui représente le Lieutenant Titus en train d’affronter un Tyranide

- Un livre, à couverture rigide, de 64 pages : “The Art and Making of Warhammer 40.000 : Space Marine 2”

- Un Steelbook

- Le jeu sur la plateforme de votre choix, accompagné du DLC Macragge’s Chosen !



Il s'agit d'une exclusivité Focus Entertainment Store.