Ubisoft Forward : une conférence pleine "d'annonces inédites" annoncée pour le 12 juillet

Informations exclusives, annonces inédites...

Ubisoft Forward, notre conférence digitale, se tiendra le 12 juillet prochain ! 📅 pic.twitter.com/LFqIHEGn70 — Ubisoft FR (@UbisoftFR) 11 mai 2020

L'annulation de l'E3 (dont le maintien en 2021 ne serait pas garanti non plus selon un développeur ) est une bousculade sans précédent pour l'industrie du jeu vidéo qui doit alors retomber sur ses pattes pour mettre en avant ses produits. Ainsi, quelques jours seulement après le show EA Play Live annoncé par Electronic Arts dont la date et l'horaire viennent d'être mis en lumière.Organisé 12 juillet 2020 à 21h, heure française,: on peut donc s'attendre à plus d'Assassin's Creed Valhalla (avec du véritable gameplay , cette fois-ci), au retour d'un Watch Dogs Legion bien discret depuis son report, au mystérieux Zelda-like Gods & Monster et, surtout, aux possibles révélations d'un nouveau Prince of Persia ou du tant espéré Splinter Cell. Bref, les paris sont ouverts et les résultats seront donnés dans deux mois : soyez patients.