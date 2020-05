Electronic Arts : même sans E3, l'éditeur annonce sa conférence digitale pour juin 2020

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs — Electronic Arts #stayandplay (@EA) 4 mai 2020

C'est officiel depuis maintenant quelque temps : l'E3 2020 n'aura pas lieu (d'ailleurs, la gamescom non plus ) et le jeu vidéo se voit alors amputé de sa plus belle vitrine promotionnelle. Qu'à cela ne tienne, certains éditeurs ne se découragent pas pour autant et annoncent le maintien de leurs plans, simplement passés sous le giron du tout digital pour l'occasion à l'instar d'Electronic Arts : on connaissait sa fameuse conférence EA Play, voici donc l'EA Play Live, une édition dématérialisée qui se tiendra en direct vendredi 12 juin à 1h00 du matin, heure française, sur EA.com.Au programme : "la présentation des jeux Electronic Arts à travers un live, du contenu communautaire et bien plus encore", soit un planning qui devrait faire de l'œil à certaines communautés. Bien entendu, nous tâcherons de couvrir l'événement pour vous en rapporter les annonces en temps et en heure : après tout, c'est notre job.