Assassin's Creed Valhalla : suite au prétendu gameplay de l'Inside Xbox, Ubisoft très critiqué

Ashraf Ismail

Ubisoft ne connaît pas la définition du mot 'gameplay' et nous prend littéralement pour des cons", "C'est passé le 1er avril, non ?", "Menteurs !", "Ubisoft qui tombe bien bas encore une fois, ne changez rien", "Je suis déjà en train de regretter ma précommande". Bref, les joueurs expriment assez durement leur colère, certains allant même jusqu'à dire que par rapport à Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla ne fait pas le poids.



Pour être tout à fait juste avec Ubisoft, précisons que des joueurs ont également pris sa défense en affirmant que les graphismes étaient top, que l'éditeur français avait souvent communiqué sur la série de la sorte, et qu'il fallait être naïf pour croire qu'Yves Guillemot et ses collaborateurs allaient balancer la sauce pendant l'Inside Xbox.



Rappelons qu'Ubisoft n'a pas confirmé sa participation au Summer of Gaming ni au Summer Game Fest 2020. Il est donc tout à fait possible qu'il organise son propre événement, d'autant qu'il y a de la matière ( Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Gods and Monsters, ou encore Beyond Good and Evil 2 entre autres).





Lorsqu'Ubisoft a annoncé que du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla serait diffusé pendant l'Inside Xbox, les fans ont tout de suite pensé à une démo de plusieurs minutes comme ce fut déjà le cas par le passé. Le directeur créatif s'est empressé de calmer l'enthousiasme de la communauté, en précisant qu'il ne s'agirait que d'un bref aperçu. Une déception qui n'a pas empêché les puristes d'attendre la fin de l'Inside Xbox pour découvrir une séquence qui était tout sauf du gameplay.Certes, les images étaient bel et bien tirées du jeu, mais on n'a pas eu droit à ne serait-ce qu'un bout de mission ; c'était plutôt un montage de cut scenes dont on pourra profiter durant l'aventure d'Eivor. Autant vous dire que dès l'événement de Microsoft terminé, Ubisoft s'est fait sévèrement critiquer sur les réseaux sociaux. "On a demandé du gameplay, DU VRAI GAMEPLAY !", lance un tweetos. "Vous appelez ça du gameplay ?, enchaîne un autre. C'est un peu de l'escroquerie sur ce coup-là quand même. Pourtant, je suis fan de la licence, mais là, vous abusez mdr !"Ca continue : "Elle est sympa cette cinématique de gameplay sans gameplay", "Je suis sûr que vous pouvez faire encore plus naze, mais il faut saluer la performance", "On s'est fait douiller salement", "Un sacré prank !", "