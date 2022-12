Assassin's Creed Valhalla : la dernière et ultime mise à jour est dispo, voici son contenu

C'est la fin de l'aventure pour Assassin's Creed Valhalla, dont la dernière et ultime mise à jour est désormais disponible, deux ans après la sortie du jeu. Une longévité importante, qui a permis à Ubisoft de tenir les joueurs en haleine avant de passer à la suite et au prochain épisode qui arrivera courant de l'année prochaine. En attendant, ces derniers vont pouvoir découvrir "Le Dernier Chapitre", qui n'est autre que la fin de l'histoire d'Eivor et permettre de faire connaissance avec Roshan, un personnage qu'on retrouvera dans le prochain Assassin's Creed Mirage, et qui s'avère être la mentor de Basim. Dans le jeu, elle est interprétée par l'actrice Shohreh Aghdashloo. Petite précision qui a son importance, ce DLC est entièrement gratuit, d'autant qu'il va permettre de répondre à des questions restées en suspens. Il faudra en revanche avoir fini le jeu Assassin's Creed Valhalla pour accéder à ce DLC "Le Dernier Chapitre", celui agissant comme étant du contenu endgame.