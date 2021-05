Assassin's Creed Valhalla : le DLC "La Colère des Druides" sort aujourd'hui, voici le trailer de lancement

est convoqué·e en Irlande par Barid, son cousin lointain. Peu après son arrivée, ils sont appelés tous les deux par le Haut-Roi d'Irlande, Flann Sinna, qui leur demande d’entreprendre un périlleux voyage afin d’unir les factions en guerre."









Composée de trois provinces et de la ville de Dublin, l'Irlande d'Assassin's Creed Valhalla comprend également " des sites historiques célèbres tels que la chaussée des Géants, la colline de Tara, la digue du Porc noir, Ben Bulben et plus encore." A noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir bouclé le jeu pour se lancer dans "La Colère des Druides". En effet, il suffit d'avoir atteint l'Angleterre et terminé l'un des premiers arcs narratifs (Grantebridgescire ou Ledecestrescire). Enfin, aucun niveau minimal n'est requis.







Assassin's Creed Valhalla est disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Stadia.



Assassin's Creed Valhalla - La Colère des Druides



Les joueurs devront accomplir des Contrats Royaux des rois gaéliques afin de collecter des ressources.

Ils pourront revendiquer et conquérir les Ringforts d’Irlande, former des alliances pour dominer les routes commerciales afin de contribuer à la richesse de Dublin et la transformer en principale place commerciale du pays.

Échanger des ressources rares et des récompenses exotiques avec des pays d'outre-mer afin de faire de Dublin une ville prospère.

Maîtriser un tout nouveau type d'arme : la faucille, une lame rapide et mortelle qui peut être tenue dans chaque main.

Utiliser de nouvelles capacités et compétences telles que le Salut viking, les flèches à bombe fumigène, l’invocation du chien-loup irlandais et le combo avec la faucille.

Combattre de nouveaux ennemis puissants incluant les Enfants de Danu, un culte druidique mystérieux, les Drengrs, les factions irlandaises et de nouvelles créatures mythiques.

Découvrir une variété de nouveaux équipements et d’armes et davantage d'options de personnalisation pour le drakkar, le cheval, le corbeau, les tatouages et les cheveux d'Eivor ainsi que de nouvelles décorations pour la colonie.