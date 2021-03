Assassin's Creed Valhalla : voici comment débloquer la tenue d'Altair dans le jeu

S'il va falloir attendre le 29 avril prochain pour pouvoir profiter de la grosse extension d'Assassin's Creed Valhalla baptisée "La Colère des Druides", sachez que depuis quelques jours, il est possible de profiter d'une mise à jour qui permet de récupérer tout plein de bonus inédits, comme la fameuse tenue d'Altaïr, le héros du tout premier épisode. Il s'agit d'un habit assez iconique à plus d'un sens et Eivor est désormais en droit de le porter. Pour le récupérer, rien de bien compliquer, il suffit de se rendre sur le store d'Ubisoft et de rechercher le Pack "Récompense Divine" qui est offert à tout le monde, un geste sympathique de la part de l'éditeur français / canadien. Mieux, en récupérer ce pack, vous allez avoir accès à toutes les récompenses du festival de Yule ainsi qu'à 300 opales. Depuis cette mise à jour, les fans les plus imaginatifs espèrent un remake du premier épisode avec les outils d'aujourd'hui. Etant donné qu'il est sorti en 2007, il n'est pas interdit qu'Ubisoft le fasse un de ces quatre...