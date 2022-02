Assassin's Creed Valhalla : présentation en vidéo du DLC "L'Aube du Ragnarök"

principal de la mythologie nordique pourra aussi être une femme si le joueur le souhaite. Scénaristiquement, il s'agit d'un rêve d'Eivor qui permet au joueur de changement de personnage et il va falloir partir à la recherche de Baldr, le fils d'Odin qui est porté disparu. Difficile évidemment de ne pas penser au God of War de Sony Interactive Entertainment, sachant qu'on va retrouver tous les mythes, les personnages qui sont liés à la mythologie nordique. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contenu, les nouveautés de gameplay, vous pouvez accéder à notre preview écrite par Fabien Pellegrini

En complément de notre preview sur le DLC "L'Aube du Ragnarök" , Ubisoft a mis en ligne une vidéo de présentation pour détailler le contenu de cette toute nouvelle aventure à venir le 10 mars prochain. Il s'agit ni plus ni moins que de l'extension la plus importante du jeu depuis sa sortie puisque les développeurs promettent pas moins de 35h de contenu avec en prime la possibilité d'incarner un nouveau personnage, un certain Odin en personne. Evidemment, comme dans les titres Ubisoft, le dieu