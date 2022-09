Assassin's Creed Valhalla : une nouvelle mise à jour, c'est la suite du DLC "Les Tombeaux des Trépassés"

Tant que la relève Assassin's Creed Mirage ne sera pas disponible, Ubisoft continue d'alimenter le contenu d'Assassin's Creed Valhalla deux ans après sa sortie. Dans un communiqué envoyé recemment, on apprend que le jeu vient de disposer d'une nouvelle mise à jour, gratuite, et qui n'est autre que la seconde partie et conclusion du DLC "Les Tombeaux des Trépassés". Dans le même temps, les développeurs ont rajouté également une nouvelle fonctionnalité : la Forge Runique. Grâce à celle, il est possible de transformer les avantages des équipements en nouvelles runes. Encore faut-il avoir atteint le niveau 4 pour y accéder à cette Forge Runique. Autrement, ça sera l'occasion d'aller explorer trois tombes mystérieuses où des pièges et des énigmes complexes nous attendent, à condition d'avoir débloquer la colonie Ravensthorpe. D'autres ajouts sont programmées jusqu'à la fin de l'année, avec notamment la Fête d'Oskoreia qui aura lieu du 20 octobre au 10 novembre 2022, durant laquelle les joueurs pourront participer à la Chasse Sauvage et défendre leur colonie contre des esprits.