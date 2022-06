Assassin's Creed Valhalla : une Année 2 pour les 15 ans de la série, un mode façon rogue-lite en approche

Décidé à faire les choses en grand pour les 15 ans d'Assassin's Creed, Jose Araiza (producteur AC Valhalla Extended Experience) a annoncé lors du livestream organisé aujourd'hui par Ubisoft qu'exceptionnellement, Assassin's Creed Valhalla allait faire l'objet d'une deuxième année de contenus post-lancement. Cela inclut "le retour des festivals, le pack 2 du Défi de maîtrise et la fonctionnalité d’arsenal, est-il indiqué dans le communiqué officiel. Cet été, les joueurs d'Assassin's Creed Valhalla pourront également prendre part gratuitement au voyage d'Odin, inspiré du genre rogue-lite, qui les mènera dans la spectaculaire région de Niflheim et introduira le nouveau mode de jeu, La Saga Oubliée, qui offrira une toute nouvelle approche du gameplay."Enfin, "à l’automne, les joueurs pourront découvrir de nouvelles grottes à explorer pour résoudre le mystère des Tombeaux des Trépassés et une dernière surprise les attendra en fin d'année puisque les équipes d'Assassin's Creed dévoileront le dernier épisode de l'histoire d'Eivor sous la forme d’un chapitre gratuit pour tous les joueurs." Bref, les adeptes d'Assassin's Creed Valhalla ne devraient pas s'ennuyer les prochains mois, sachant qu'Ubisoft a donné rendez-vous en septembre prochain pour évoquer le futur de la licence.