Assassin's Creed Valhalla : un cross-over avec Kassandra de AC Odyssey et une grosse mise à jour

Sorti il y a plus d'un an maintenant, Assassin's Creed Valhalla est le plus gros succès de la série, avec un record de vente la première semaine de lancement. Si les chiffres ne sont pas encore connus, Ubisoft n'hésite pas à communiquer sur le contenu qui continue d'arriver pour tenir les joueurs en haleine jusqu'au prochain épisode qui devrait débarquer en 2022. A ce titre, l'éditeur français vient de nous annoncer le plus grosse extension du jeu depuis sa sortie, intitulée L'Aube du Ragnarök, et qui sera payante. Celle-ci sera déployée le 10 mars prochain et permettra à Eivor de faire face à son destin qui prendra les traits d’Odin, le dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Le monde des nains, le Svartalfheim, tombera en ruine et Surtr, un géant de feu immortel, profitera de ce chaos pour capturer Baldr, le fils bien-aimé d'Odin. Ça sera en effet l'occasion d'introduire les pouvoirs divins dans cette mise à jour, à travers une nouvelle quête qui promet d'être épique. Ubisoft prévise d'ailleurd que toutes celles et tous ceux qui achèteront l’extension "L’Aube du Ragnarök" entre le 13 décembre 2021 et le 9 avril 2022 repartiront avec le pack Crépuscule. Ce bonus exclusif comprendra le skin de corbeau Envoyé de Dellingr, le skin de monture Lynx Havardr, le pack d’équipements Crépuscule et la hache Algurnir.Mais ce n'est pas tout, si "L’Aube du Ragnarök" a été développé par Ubisoft Sovia, le studio Ubisoft Québec s'est chargé d'une autre histoire, celle de "Récits Croisés" qui va permettre de mettre en place un cross-over que beaucoup de personnes attendaient. En effet, Eivor va pouvoir faire la rencontre de Kassandra du jeu Assassin's Creed Odyssey, ce qui permettra d’explorer les connexions dans l'espace et le temps entre les héros des différents Assassin's Creed, sachant que le tout sera détaillé avec une narration complète, apprend-on. A noter que le cross-over fonctionne dans les deux sens et concerne également les possesseurs d'Assassin's Creed Odyssey. Voici un trailer pour ces deux extentions pour mieux comprendre les enjeux.