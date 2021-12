Assassin's Creed : un concert symphonique pour les 15 ans de la franchise

De loin la série la plus populaire du catalogue Ubisoft, Assassin's Creed va faire l'objet d'un nouveau concert dans environ une petite année. En effet, à l'occasion des 15 ans de la saga, Ubisoft a décidé de proposer un nouveau concert symphonique baptisé Assassin’s Creed Symphonic Adventure, qui promet une expérience immersive de 2 heures. Pas moins de 10 musiciens, choeurs et solistes seront sur scène pour retranscrire toute l'intensité des différents épisodes de la franchise, sachant que la musique sera synchronisée avec les images qui défileront sur l'écran géant. A cela s'ajouteront des jeux de lumière, des effets sonores en plus et la présence de Jesper Kyd, le compositeur inconique, qui ouvrira le bal avec des surprises et des musiques inédites nous dit-on. C'est au Grand Rex que le concert aura lieu, en octobre 2022 (on a le temps), et ça sera produit par Overlook Events, des habitués de l'exercice puisqu'ils sont les créateurs des évènements à succès Dragon Ball et Saint Seiya Symphonic Adventure. Ils travailleront en collaboration avec l’équipe créative d’Ubisoft.