Assassin's Creed Valhalla : le jeu va bientôt sortir sur Steam, c'est Ubisoft qui l'annonce

Il y a quelques années, plusieurs éditeurs faisaient le choix de tourner le dos à Steam en raison des commissions élevées exigées par la plate-forme de Valve Software. Ce fut notamment le cas d'Electronic Arts qui décida de privilégier son propre service Origin, sans oublier Activision (Battle.net) ou encore Ubisoft (Uplay qui est devenu par la suite Ubisoft Connect). Mais il faut croire qu'en dépit des sommes réclamées par Gabe Newell et ses équipes, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs : Electronic Arts a fini par faire machine arrière, tout comme Activision qui a récemment commercialisé Call of Duty : Modern Warfare II sans la moindre hésitation.Quant à Ubisoft, conformément aux dernières rumeurs, il a fait savoir à nos confrères d' Eurogamer qu'Assassin's Creed Valhalla débarquerait sur Steam le 6 décembre prochain. Jusqu'à présent, le jeu n'était disponible que sur Ubisoft Connect et l'Epic Games Store. À noter également que c'est à la même date que l'ultime extension scénarisée "Le Dernier Chapitre" sera déployée. Enfin, l'éditeur français a précisé qu'Anno 1800 et Roller Champions ferait le même voyage sans indiquer le moindre délai pour l'instant.