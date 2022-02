Assassin's Creed Valhalla : on a vu le DLC "Dawn of Ragnarök", voici ce dont Odin est capable !

Fort d'une durée de vie d'une soixantaine d'heures, de la possibilité de passer plus de cent heures à tout explorer, et de deux extensions majeures déjà sorties (La Colère Des Druides et Le Siège de Paris), Assassin's Creed Valhalla ne manque vraiment pas de contenu. Mais Ubisoft n'en a pas terminé avec son titre phare, qui continue de s'enrichir pour la deuxième année consécutive. Ainsi, Ubisoft Sofia nous a récemment invités à découvrir Dawn of Ragnarök, dont la sortie est prévue le mois prochain. Nouveau héros, nouveaux pouvoirs, nouveaux ennemis, nouvel équipement et nouveau royaume à découvrir : on vous dit tout ou presque sur cette extension massive.

Dawn of Ragnarök nous propose de prolonger les aventures d'Eivor d'une manière assez particulière, puisque ce dernier s'effacera au profit d'un nouveau personnage jouable. Une petite portion de l'extension se déroulera en Angleterre histoire de faire le lien avec le nouveau contenu, mais c'est désormais un dieu que l'on incarnera ! La divinité en question (dont on pourra choisir le genre car nous sommes en 2022) n'est autre qu'Odin, le dieu majeur des légendes nordiques. Sa quête principale consistera à retrouver son fils Baldr, emprisonné par le géant du feu Surt. Odin, également connu sous le nom de Havi, croisera donc la route du gardien de Muspellheim (le monde du feu) mais également celle de sa femme Sinmara et de son fils Glod, moitié Jötunn moitié Muspell. Vous l'aurez compris, nous allons nager en pleine mythologie nordique ! Les développeurs de Ubisoft Sofia y voient là le prolongement naturel des Sagas Viking qui supportaient le jeu principal. L'occasion nous sera donc donnée de découvrir Svartalfheim (à vos souhaits !), l'un des neufs royaumes légendaires. Même s'il s'agit du monde des nains, quelque chose d'aérien se dégage des décors que nous avons pu apercevoir. Les racines géantes de l'Arbre Monde Yggdrasil sont visibles dans le ciel, d'imposants monolithes flottants s'offrent également à notre regard, et les anciennes cités naines désormais envahies par les Muspells abritent paradoxalement des bâtiments fort élevés, ce qui devrait permettre au joueur de conserver un certain avantage par rapport aux ennemis situés en contrebas. Ces environnements ne manquent pas de charme et s'avèrent suffisamment différents des décors du jeu principal pour justifier leur existence. Par ailleurs, Dawn of Ragnarök nous donnera accès à une nouvelle classe d'arme appelée Atgeir. Il s'agit d'une arme d'hast propice aux combos et aux "finishers" impressionnants. Cette arme, les précédentes, ainsi que toutes les pièces d'équipement pourront désormais être améliorées en qualité divine, tandis que des runes d'Odin à dénicher dans Svartalfheim pourront être placées dans un emplacement dédié, afin de personnaliser les pouvoirs du Dieu nordique.





VOULOIR CES POUVOIRS...





La séquence de gameplay à laquelle nous avons assisté, articulée autour de la recherche d'une importante relique, nous a permis de découvrir rapidement la monture sanglier d'Odin, les abris des nains peuplés de magasins et de PNJ, et l'artefact nain Hugr-Rip. Grâce à ce bracelet, Odin est capable d'acquérir les pouvoirs des ennemis vaincus. Personnalisables et conçues pour différents styles de jeu, ces aptitudes échangeables devraient permettre au joueur de tenter des approches et des stratégies variées. Le nombre d'emplacements étant limité, il faudra de plus choisir en permanence quel pouvoir privilégier au détriment de quel autre, l'idée étant évidemment de faire la meilleure sélection en fonction des circonstances du moment. A en croire l'interface affichée à l'écran ces capacités divines particulières seront au nombre de cinq. Nous avons pu en voir trois en action, les deux restantes étant a priori un pouvoir de glace et un de téléportation. Manifestement orienté vers l'exploration, le Pouvoir du Corbeau permet à Odin de se transformer en oiseau blanc (et non noir comme on aurait pu l'imaginer) et donc de voler dans les cieux. Cette capacité semble utile pour rejoindre les lieux les plus élevés, mais également pour repérer les forces en présence et choisir la prochaine victime à dépouiller de son pouvoir. Une amélioration permet d'ailleurs de réaliser depuis les airs une descente en piqué assassine.







C'est ainsi que le Directeur du Jeu Georgi Popov, à la manette durant une partie de la démonstration, s'est approprié sous nos yeux le puissant Pouvoir de la Renaissance. Celui-ci permet de ressusciter les ennemis vaincus, afin qu'ils se battent désormais aux côtés du héros. On peut ainsi se constituer à la volée une véritable petite armée, ce qui ne semble pas être de trop pour vaincre les forces du royaume du feu. Lorsqu'ils sont regroupés, ces adversaires sont par exemple capables d'émettre un cri de guerre destiné à embraser le torse de leurs alliés, et décupler ainsi leur puissance. Le Gardien de la Flamme est quant à lui un ennemi à éliminer en priorité absolue, car il peut tout à la fois enflammer de la lave, invoquer d'explosives furies qui se précipitent sur Odin, et ressusciter les unités tombées au combat. En cas de trop grande difficulté, le Pouvoir de Muspellheim peut alors se révéler très utile. Il permet non seulement de marcher sur la lave et de devenir insensible au feu, mais également d'être vu comme un Muspell par certains ennemis. Voilà qui permettra de s'échapper d'un combat trop retors et de faciliter certaines phases d'infiltration, ou même d'exfiltration de prisonnier comme nous avons pu le voir. Tous ces pouvoirs seront limités dans le temps, car dépendant d'une ressource à collecter sur les ennemis et dans l'environnement.





LES CHEVAUCHÉES DE LA VALKYRIE