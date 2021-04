Assassin's Creed Valhalla : le DLC "La colère des Druides" repoussé, la nouvelle date déjà connue

fin de délivrer une expérience de jeu plus optimale." Ce n'est pas tout, puisque l'entreprise d'Yves Guillemot précise dans la foulée : " Nous travaillons également sur un article pour vous partager plus d'informations et être plus transparents sur notre processus de développement." Et s'épargner probablement la colère des fans...





📝 Nous travaillons également sur un article pour vous partager plus d'informations et être plus transparents sur notre processus de développement. — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) 14 avril 2021



Au cas où, on rappelle que le DLC - inclus d'office dans le Season Pass (39,99€) - pourra également être acheté séparément contre 24,99€. Notre test d'Assassin's Creed Valhalla est accessible



Au cas où, on rappelle que le DLC - inclus d'office dans le Season Pass (39,99€) - pourra également être acheté séparément contre 24,99€. Notre test d'Assassin's Creed Valhalla est accessible via cette adresse

Non, "La colère des Druides", la première extension majeure d'Assassin's Creed Valhalla, ne sortira pas le 29 avril comme annoncé au départ . C'est en effet ce que déclare Ubisoft par le biais de Twitter, en donnant désormais rendez-vous le 13 mai prochain. L'éditeur français explique avoir pris cette décision "a