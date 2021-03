Assassin's Creed Valhalla : une date pour la grosse extension "La colère des Druides", une mise à jour en attendant

a Saison d’Éostre qui permet de découvrir un événement disponible jusqu'au 8 avril dans une zone dédiée de Ravensthorpe. Parmi les réjouissances :



les joueurs voyageront en Irlande et découvriront les mystères d'un culte druidique ancien et mystérieux, en traquant ses membres. Plongeant dans les mythes et folklores gaéliques, ils devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants tout en gagnant en influence auprès des rois gaéliques." Compris bien évidemment dans le Season Pass (39,99€), le DLC pourra également être acheté séparément (24,99€).En attendant, les développeurs d'Ubisoft Montréal ont déployé une nouvelle mise à jour qui coïncide avec l'arrivée de la Saison 2 promise pour le mois de mars. Cette nouvelle salve de contenu débute donc avec l