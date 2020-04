Assassin's Creed Valhalla : quand aura-t-on droit à du gameplay ? La réponse d'Ubisoft

façonner un nouvel avenir pour son clan qui s'est fait chasser de Norvège. D'une durée de quatre minute, la séquence met clairement l'eau à la bouche, mais ce qu'attendent plus que tout les fans, c'est bien évidemment du gameplay.Et ça tombe plutôt bien, puisque l'éditeur français fait savoir par le biais de Twitter que c'est dans le cadre de l'Inside Xbox de Microsoft - qui aura lieu le 7 mai prochain à 17h - que nous aurons l'occasion de voir ce que ça donne, naturellement sur Xbox Series X. On a hâte. Pour mémoire, Assassin's Creed Valhalla sortira à la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5, Stadia et PC.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF