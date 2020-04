Assassin's Creed Valhalla : épique et guerrier, le ton est donné dans ce premier trailer grandiose

roi Aelfred de Wessex, dit Alfred le Grand, ainsi que son armée anglo-saxonne au IXe siècle.









"Valhalla", voici un terme que le monde retient tout particulièrement depuis plusieurs heures. Et pour cause, c'est le nom officiel du prochain Assassin's Creed dont le premier visuel fut dévoilé hier après un long livestream, aboutissant sur un thème très attendu, celui des vikings, et un engouement massif d'une solide communauté. Ubisoft l'avait promis, Ubisoft l'a donc fait : voici la première bande-annonce de, un guerrier viking (ou une guerrière, selon votre préférence) habité d'une infatigable soif de batailles... et de conquêtes. Ce nouveau jeu développé majoritairement par Ubisoft Montréal (à qui l'on doit l'épisode Origins sorti en 2016) épaulé de quatorze autres studios s'axera ainsiSi Valhalla mettra évidemment l'accent sur des guerres brutales, lame secrète à l'appui, un certain côté tactique sera également proposé :Ubisoft promet un terrain de jeu gigantesque, point sur lequel Assassin's Creed Odyssey nous avait déjà bluffé.Enfin, notons quepour une efficacité redoutable : à en voir le trailer, nul doute que des batailles à grandes échelles feront rage et que l'action pure et dure sera préconisée.Désormais, il ne reste plus qu'à patienter pour du gameplay en et due forme et, surtout, une date de sortie un peu plus précise. De son côté, Ubisoft a déjà dévoilé une alléchante édition collector qui devrait assurément faire de l'œil aux aficionados de la saga. Alors, satisfaits de ce prochain volet ? Comment le sentez-vous ?