Assassin's Creed Valhalla : le contenu de l'édition collector détaillé, celui des autres aussi

Après avoir dégainé une première cinématique pour Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft présente cette fois-ci les différentes éditions du jeu, dont une collector particulièrement bien fournie et au prix assez élevé. Au total, quatre éditions sont donc prévues afin de satisfaire tous les fans - et surtout tous les budgets - sachant que pour obtenir l'édition collector numérotée, il faudra obligatoirement passer par la boutique en ligne Ubisoft via le site Uplay.

Edition Standard (59.99€)

Un exemplaire d'Assassin's Creed Valhalla

Edition Gold (99.99€)

Un exemplaire d'Assassin's Creed Valhalla

Le Season Pass

Le contenu du Season Pass n'a pas encore été dévoilé, mais on sait qu'il permettra de mettre la main sur des nouvelles quêtes, du matos inédit pour Eivor, et une mission bonus disponible day one.

Edition Ultimate (119.99€ ou 109.99€ en précommande)

Un exemplaire d'Assassin's Creed Valhalla

Le Season Pass

Le pack Ultimate

Le pack Ultimate permettra de mettre la main sur le Pack Berserker (une hache, un bouclier, des tenues, et des animaux de compagnie), le le Pack de Colonie Berserker (des items en plus pour votre camp de base), le Pack de Navire Berserker (un nouveau Drakkar), et enfin un set de runes pour booster les armes ou les équipements

Edition Collector (199.99€)

Un exemplaire d'Assassin's Creed Valhalla

Le Season Pass

Le pack Ultimate

La réplique Ubicollectibles de Eivor (fille) avec son Drakkar (30cm de haut)

Un coffret collector unique

Le SteelBook

Une statuette de 5cm d'Eivor (homme) avec son corbeau et sa hache

Un certificat d'authenticité numéroté

Un recueil de 3 litographies avec les artworks du jeu

Une sélection des meilleures musiques du jeu

On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia et PC.