Assassin's Creed Valhalla : le jeu est développé par 15 studios, un chiffre impressionnant

Assassin's Creed Valhalla a débuté, mais il semblerait qu'Ubisoft souhaite que le retour de la série soit fracassant après une année sabbatique. En effet, Ubisoft Montréal - qui est aux commandes du projet - a fait savoir sur Twitter que quatorze autres studios étaient impliqués dans le développement du jeu. "Terriblement e xcitant !, peut-on lire. Un immense bravo à nos guerriers ainsi qu'aux 14 studios à travers le monde pour tout le travail et la passion qui ont permis à cette aventure palpitante de voir le jour. Skàl!"



Quinze studios, un chiffre particulièrement impressionnant qui n'est pas sans rappeler Rockstar Games. En effet, la maison des frangins Houser avait sollicité toutes ses forces vives (San Diego, North, Leeds entre autres) pour Red Dead Redemption 2, ce qui avait permis aux développeurs de repousser les limites de l'open-world. Il est encore trop tôt pour savoir si Assassin's Creed Valhalla sera tout aussi révolutionnaire, mais a priori, c'est la première fois que la série dispose d'autant de ressources.



On rappelle que c'est aujourd'hui à 17h que le tout premier trailer officiel du jeu sera dévoilé. On croise les doigts pour qu'il ne se limite pas à une simple cinématique.





