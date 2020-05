Assassin's Creed Valhalla : le gameplay de l'Inside Xbox sera court

Assassin's Creed Valhalla serait présenté lors de l'Inside Xbox, les fans pensaient à une démo de plusieurs minutes permettant de s'immerger dans la mythologie nordique. Ca ne sera pas le cas, comme l'a annoncé le directeur créatif Ashraf Ismail sur Twitter. En effet, après avoir donné rendez-vous aujourd'hui à 17h pour suivre l'événement de Microsoft, il a répondu à un fan qu'il ne fallait pas s'attendre à une démo mais qu'à un bref avant-goût. Dommage, car nous aurions aimé voir en action les nouvelles mécaniques pensées par les développeurs d'Ubisoft Montréal.



Après, il n'est pas impossible qu'Ubisoft ait prévu de revenir plus en longueur sur le jeu ultérieurement. N'oublions pas que l'éditeur français n'a toujours pas annoncé ses plans pour combler l'annulation de l'E3 2020 ; et sauf erreur de notre part, il ne figure pas non plus dans la liste des participants du Summer of Gaming et du Summer Game Fest 2020.



Bref, il n'est pas impossible qu'une sorte de conférence en ligne soit organisée dans les prochaines semaines, d'autant que la société d'Yves Guillemot a des choses à montrer entre Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Gods and Monsters, ou encore Beyond Good and Evil 2 pour ne citer que ceux-là.





not a gameplay demo no — Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) 6 mai 2020