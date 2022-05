Thor Love & Thunder : Gorr The God Butcher (Christian Bale) apparaît enfin dans le trailer

Mjöllnir en plein combat, Valkyrie dans sa tenue de combat, et enfin Christian Bale dans le rôle de Gorr the God Butcher. L'acteur, habitué aux transformations physiques, incarne l'un des plus grands méchants de l'univers de Thor, mais son apparence dans le film fait débat. En effet, Marvel a opté pour un rendu plus humain, afin qu'on puisse reconnaître l'acteur sans doute et ce dernier donne l'impression d'être une version MCU de la Dame Blanche qu'autre chose. Espérons que le talent immense de Bale puisse atténuer ce sentiment de déception, ou alors qu'une transformation en forme finale nous soit cachée... Réponse le 13 juillet prochain.









C'était cette nuit, vers 3h du matin, Marvel a comme prévu lâché le deuxième trailer de Thor Love & Thunder, dont la sortie est toujours attendue pour le 13 juillet prochain en France, mais le 8 juillet aux Etats-Unis (la France verra un Marvel après les Etats-Unis, ce n'était pas arrivé depuis des années !). Une deuxième bande annonce qui était particulièrement attendue puisque Taika Waititi, le réalisateur a beaucoup teasé dessus, en affirmant qu'elle serait absolument épique. Et le bougre ne nous a pas menti. Pendant près de 2"20 min, la vidéo enchaîne à peu près tout ce qu'on pouvait attendre de ce 4ème épisode de Thor. On aperçoit en effet les Gardiens de la Galaxie (dont Kraglin qui a définitement pris la place de Yondu), Nathalie Portman en Mighty Thor et capable de décomposerOn en profite aussi pour vous présenter la dernière affiche de ce Thor Love & Thunder, dont les inspirations 80's sautent évidemment aux yeux. Du choix du thème principal (Sweet Child O Mine des Guns'N Roses), aux look des personnages, en passant par ces posters qui rappellent le film Musclor / Les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundren ou bien encore Metal Hurlant. Taika Waititi est définitivement un homme de goût.