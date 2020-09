The Last of Us : des annonces prévues cette semaine, date et théories

"Lors de ces sept dernières années, le 26 septembre fut l'opportunité de célébrer l'incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, parce que nous pensons que les événements de cette année avec au COVID-19 et des défis auxquels nous continuons de faire face, nous ne nous sentions pas à l'aise à l'idée de continuer avec le nom "d'Outbreak Day". Bien que ce titre soit ancré dans la fiction du jeu, le 26 septembre représente plus que du lore. Il s'agit de montrer notre adoration envers nos fans.



C'est pourquoi, ce samedi et au-delà, le 26 septembre sera connu sous le nom de "The Last of Us Day", un nom qui ne reconnaît pas juste le monde qui nous entoure mais aussi l'expansion de notre communauté alors que nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec la sortie de The Last of Us Part. II. Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours !"





Chaque année, Naughty Dog se plaît à tenir à l'Outbreak Day, littéralement le "Jour de l'Épidémie", un jour célébrant la saga The Last of Us et prenant place à la date même où, dans le premier jeu, l'infection du cordyceps a bousculé le monde. 2020 ne dérogera pas à la règle mais, toutefois, le studio californien avoue avoir changé de nom - événements du coronavirus obligent - pour le The Last of Us Day. Et vous savez quoi ? Les développeurs ont prévu "beaucoup de choses excitantes qui y seront partagées".En premier lieu,qui a pourtant bien été conçu et qui pourrait faire son retour par le biais d'une mise à jour ou d'un stand alone. La possibilité, aussi, de voir de nouvelles mises à jour comprenant de nouveaux modes de jeu n'est pas exclue.Deuxième théorie, Bien que Naughty Dog ait annoncé que rien de tel n'était vraiment prévu , il se pourrait tout à fait que la firme ait revu ses plans devant le succès commercial de cette deuxième partie, voire qu'elle nous ait menti pour mieux préserver la surprise. The Last of Us premier du nom avait déjà eu son Left Behind, après tout.A l'instar de son prédecesseur d'abord sorti sur PS3 et vite porté sur PS4, la dernière aventure d'Ellie pourrait bien avoir droit à sa version améliorée sur la prochaine bête de Sony : il s'agirait en tout cas d'un beau renfort pour le lancement ou même l'année 2021.Enfin, actuellement en cours de préparation par le réalisateur de Tchernobyl - avec, par exemple, l'annonce des comédiens qui incarneront Joel ou Ellie. Pour beaucoup, Josh Brolin serait le plus apte à se mettre dans la peau de notre célèbre héros barbu ...Quant à The Last of Us 3, on ne va pas se le cacher : il y a peu de chance que le projet soit dévoilé ce week-end. Mais si l'espoir fait vivre, alors ne vous en privez pas : rendez-vous samedi pour y voir plus clair.